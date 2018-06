Actualidade

Rupert Stadler, presidente executivo da Audi, do grupo automóvel Volkswagen, foi detido hoje na Alemanha, no âmbito do denominado caso 'dieselgate', de manipulação de resultados das emissões poluentes.

A informação é avançada por várias agências noticiosas, que lembram que os procuradores de Munique ordenaram buscas à casa de Stadler, no âmbito da investigação, e que um total de 20 pessoas são suspeitas no caso.

As suspeitas em torno de Stadler centram-se no caso dos carros vendidos na Europa que terão sido equipados com software, que altera os registos das emissões poluentes.