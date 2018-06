Altice/Media Capital

A operadora Altice, dona da Meo, lamentou hoje as decisões dos reguladores portugueses que não permitiram a compra do grupo Media Capital, detido pela espanhola Prisa, considerando que se perdeu "uma oportunidade crucial" para o setor no país.

"A Altice lamenta que, apesar de ter desenvolvido os melhores esforços nesse sentido, os reguladores não tenham emitido as decisões necessárias à concretização da transação em tempo útil", disse a empresa, em comunicado.

Reagindo à notícia hoje confirmada pela Prisa de que este grupo espanhol desistiu do negócio para a venda da Media Capital (dona da TVI) à Altice, a operadora aponta que os esforços que fez "para obter atempadamente uma decisão favorável incluíram a apresentação de um conjunto muito abrangente de compromissos, com uma vigência alargada, a ser monitorizados por um mandatário independente e sujeitos a um mecanismo acelerado de resolução de litígios".