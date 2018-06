Altice/Media Capital

A operadora NOS considerou hoje que a não concretização da venda do grupo Media Capital, que detém a TVI, pela espanhola Prisa à Altice era "um cenário antecipado e o único possível", congratulando-se com o fim do negócio.

Questionada pela agência Lusa sobre a notícia hoje confirmada ao mercado pelo grupo espanhol Prisa, de que desistiu da venda da Media Capital à Altice, fonte oficial da NOS afirma que "este era um cenário antecipado e o único possível".

Por isso, "a NOS congratula-se por ver chegar ao fim um negócio que, pelo impacto negativo e risco sérios para o pluralismo, a diversidade de opinião e concorrência, iria ser muito prejudicial para os interesses dos cidadãos e do país", adianta a mesma fonte.