Actualidade

A Amnistia Internacional (AI) considera que a deportação, por Israel, de imigrantes africanos que concordam em sair do país é "forçada" e ilegal, exigindo que o país mude as suas políticas migratórias para garantir refúgio aos que pedem asilo.

"As transferências do governo israelita de requerentes de asilo eritreus e sudaneses são cruéis e ilegais", diz a Organização Não Governamental (OGN) no seu novo relatório, divulgado hoje.

O estudo, intitulado "Forçado e Ilegal: Deportações de Eritreus e Sudaneses Requerentes de Asilo de Israel", analisa os movimentos de africanos que entraram irregularmente no país e que, depois, concordaram em partir para Uganda, um procedimento que, segundo a AI, Israel realiza desde 2013.