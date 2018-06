Actualidade

O espanhol CaixaBank reforçou em mais 0,027% a sua posição no capital do BPI, detendo agora diretamente 94,125% do capital social do banco, foi hoje anunciado.

Numa carta enviada na passada sexta-feira ao BPI e divulgada hoje pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o CaixaBank comunica "a aquisição, nos passados dias 12, 13, 14 e 15 de junho de 2018, de 389.821 ações ordinárias do Banco BPI, [...] representativas de 0,027% do capital social e 0,027% direitos de voto do BPI, tendo pago um preço médio de 1,45 euros por ação e um valor total de 565.240,45 euros".

"Na sequência destas aquisições, o CaixaBank passou a deter diretamente 1.371.333.470 ações representativas de 94,125% do capital social do BPI e de 94,135% dos direitos de voto no BPI, considerando, de acordo com o relatório e contas do ano de 2017 divulgado pelo BPI, a existência de 150.896 ações próprias, correspondentes a 0,01% do capital social do BPI", acrescenta.