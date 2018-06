Actualidade

Mais de 40 escritores de língua portuguesa participam este ano na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, que tem Portugal como país convidado, num programa que inclui visitas a escolas, lançamento de livros, sessões de leitura e encontros com leitores.

Entre os escritores de língua portuguesa presentes no certame contam-se alguns nomes já galardoados com o Prémio Camões, como António Lobo Antunes, Mia Couto, Hélia Correia, Germano Almeida ou Manuel Alegre, mas também nomes mais jovens da literatura portuguesa como Dulce Maria Cardoso, João Tordo, José Luís Peixoto, Gonçalo M. Tavares e Afonso Cruz, anunciou o comissariado da Feira Internacional do Livro (FIL) Guadalajara 2018.

Segundo o comissariado da FIL, pretendeu-se envolver nesta feira literária, que decorre na cidade mexicana de Guadalajara, de 24 de novembro a 02 de dezembro, escritores e editores que representassem várias gerações, atravessando os diversos géneros literários, do romance policial à poesia, passando pelo ensaio, a crónica e o conto.