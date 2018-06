Actualidade

O PCP reiterou hoje que o Governo socialista já tem "as ferramentas" necessárias à resolução do problema da contagem do tempo de serviço dos professores, bastando negociar com os sindicatos "o prazo e o modo".

No primeiro dia de greve às avaliações, que se estende até 13 de julho por parte dos docentes, a deputada comunista Ana Mesquita reagia, em declarações à agência Lusa, a uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC), presumivelmente professores, mas sem representação formal em estruturas sindicais.

A iniciativa juntou as 20.000 assinaturas necessárias para se tornar projeto de lei, previsivelmente só debatido e votado na próxima sessão legislativa.