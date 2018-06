Actualidade

A economia alemã recuperou parte do ritmo de crescimento no segundo trimestre depois da moderação registada no princípio do ano, segundo o boletim económico do Bundesbank de junho publicado hoje.

O banco central alemão sublinha que os fatores conjunturais que contribuíram para a desaceleração no primeiro trimestre do ano, como a forte e rara onda de gripe, desapareceram.

Contudo, o Bundesbank indica que o setor industrial não recuperou o suficiente e por isso o "ritmo expansivo do conjunto da economia não alcançará previsivelmente os altos níveis do ano passado".