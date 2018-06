Actualidade

O número de cirurgias feitas no Serviço Nacional de Saúde aumentou 1,2% no ano passado, enquanto o número de episódios de urgência diminuiu 1,4%, segundo dados oficias hoje divulgados pelo Ministério da Saúde.

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) vai hoje apresentar aos dirigentes da Saúde os indicadores referentes a 2017 e alguns respeitantes aos primeiros meses deste ano, uma cerimónia que acontece na véspera da apresentação do Relatório Primavera 2018 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde.

Ao nível hospitalar, os dados oficiais do Ministério da Saúde apontam para um ligeiro aumento das consultas externas (mais 0,3% em 2017 do que em 2016) e um aumento de 1,2% nas intervenções cirúrgicas.