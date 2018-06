Actualidade

A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, manifestou hoje a preocupação do Governo com a violência contra as jovens nas festas académicas e apelou ao envolvimento das associações de estudantes na prevenção destes comportamentos.

"Não podemos aceitar esta banalização da violência contra as raparigas", um pouco em todo o país, especialmente nas "queimas das fitas" e outras festas de estudantes do ensino superior, disse Rosa Monteiro, em Coimbra.

A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade intervinha no encerramento da apresentação pública do projeto "Noite saudável das cidades do Centro de Portugal", no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).