Actualidade

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar no vermelho, com os investidores reagirem à tensão entre os Estados Unidos e a China no que respeita a uma guerra comercial.

Pelas 14:57 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial recuava 0,87% para 24.872,94 pontos, enquanto o Standard & Poor's quebrava 0,74& para 2.759,16 pontos.

No mesmo sentido seguia o tecnológico Nasdaq, ao perder 0,44% para 7.710,71 pontos.