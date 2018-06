Actualidade

A companhia tecnológica de origem portuguesa Critical Software anunciou hoje a criação de uma empresa com a fabricante de automóveis BMW, que visa a "construção do carro do futuro", num projeto que ainda aguarda aval dos reguladores.

"A ideia é ser uma referência na construção do carro do futuro e dos novos paradigmas de mobilidade", disse em conferência de imprensa em Lisboa o presidente executivo da Critical Software, Gonçalo Quadros.

Sem avançar valores do negócio por o projeto estar dependente do aval da Autoridade da Concorrência (Adc) e do regulador europeu, o responsável assegurou que a nova empresa, a Critical TechWorks, "vai implicar" a criação de postos de trabalho, cujo número não indicou, estando sediada no Porto, mas com centro de engenharia nesta cidade e em Lisboa.