Actualidade

O espetáculo "Teoria das Três Idades", criado e interpretado por Sara Barros Leitão, estreia-se hoje, no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, após um processo de pesquisa e investigação nos arquivos do Teatro Experimental no Porto.

Inserido na programação do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), o espetáculo estreia-se hoje, pelas 21:30, dia que marca o 65.º aniversário do TEP, sendo reposto pelas 19:00 de terça-feira. "Teoria das Três Idades" parte do arquivo da companhia portuense, para olhar a história do teatro português, e abordar um lado mais pessoal.

O trabalho começou no início de 2017, quando Barros Leitão estava a trabalhar na produção do TEP "O Grande Tratado da Encenação", inspirado nos anos 50 do Porto, pelo que Gonçalo Amorim, diretor artístico da companhia portuense e do FITEI, pediu ao elenco para "ir pesquisar e perceber o contexto ao arquivo", contou a criadora à agência Lusa.