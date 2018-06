Actualidade

Os investimentos em energias renováveis terão de aumentar substancialmente para se cumprirem as metas do Acordo de Paris, sobre limitação do aquecimento global a menos de 2º celsius, indica uma análise de uma equipa internacional de cientistas.

Liderada pelo Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados (IIASA na sigla original), uma organização internacional com sede na Áustria, a análise hoje divulgada conclui que uma transformação fundamental do sistema global de energia pode ser feita com um aumento considerado modesto dentro dos investimentos globais.

Mas, a mudança de combustíveis fósseis para energias renováveis e eficiência energética terá de ser radical, preconizam os autores do trabalho.