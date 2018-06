Actualidade

O ciclo "Máquina de Gelados" volta, em agosto, ao Theatro Circo para quatro sextas-feiras com "música do mundo", trazendo a Braga referências musicais como Altin Gun, Bad Gyal, Nathy Pleuso, Ahmed Fakroun e Seun Kuti & Egypt 80.

Hoje, na apresentação do evento, que em 2018 conta com a sua terceira edição, o programador do Theatro Circo, Paulo Brandão, salientou que o ciclo tem uma "especial atenção" pela música do mundo.

"Temos em consideração o latino, a África, a Turquia, a Argélia e o impacto que os artistas têm nos países, os festivais onde passam, as referências nos 'média' e aquilo que pode ser mais apelativo para o nosso público", referiu o responsável.