Actualidade

O ministro da Cultura destacou hoje a diversidade de áreas culturais e o "bom elenco de autores" portugueses que vão estar representadas na feira do livro de Guadalajara, num programa que foi todo construído "muito abaixo" do orçamento estimado.

Luís Filipe Castro Mendes comentava assim a importância da Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara 2018, da qual Portugal é o país convidado de honra, para política cultural externa do país, e revelava que a participação portuguesa no certame custou ao Estado perto de menos um milhão de euros, do que o inicialmente orçamentado, que rondava os 2,5 milhões.

Falando aos jornalistas à margem da cerimónia de apresentação oficial do programa de Portugal na FIL, o ministro sublinhou a "amplitude de áreas culturais que, sempre com o eixo no livro e na literatura, aparecem e vão estar em evidência em Guadalajara", apontando que esta é a uma das maiores feiras do livro do mundo, um lugar de encontro de toda a América Latina e dos Estados Unidos de língua castelhana.