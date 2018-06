Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta ligeira, com o índice PSI20 a subir 0,01% para 5.569,83 pontos, numa sessão em que as principais praças europeias registaram perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram e oito subiram, com a Corticeira Amorim a liderar os ganhos, a avançar 2,16% para 11,34 euros, e a F.Ramada a protagonizar a maior descida, uma queda de 3,53% para 8,20 euros.

Na Europa, as principais bolsas terminaram no 'vermelho' com quedas que foram desde 0,03% de Londres a 1,36% da Alemanha.