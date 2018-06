Actualidade

O guarda-redes português Rui Patrício, que rescindiu com o Sporting alegando justa causa, assinou contrato com o Wolverhampton válido por quatro épocas, anunciou hoje o clube da liga inglesa de futebol.

O internacional português, que está ao serviço da seleção no Mundial de futebol, na Rússia, junta-se na próxima época à equipa comandada por Nuno Espírito Santo, que venceu o campeonato da segunda divisão inglesa na época passada e vai disputar a Premier League.

Rui Patrício, com 70 jogos na seleção portuguesa, fez toda a sua carreira no Sporting, o seu clube de formação, ao serviço do qual alinhou pela primeira vez na época 2006/07, antes de se tornar o titular da baliza 'leonina' nas 11 temporadas seguintes.