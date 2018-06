Actualidade

Mickael Carreira, Quim Barreiros, Diogo Piçarra, Amor Electro e Anselmo Ralph vão estar este ano nas Festas de Peniche, que se realizam de 13 de julho a 07 de agosto, com a tradicional procissão marítima, a única do país.

Quim Barreiros e dj Ride atuam a 03 de agosto e, no dia seguinte, é a vez de Mickael Carreira e o dj Diego Miranda, de acordo com o programa das festas anunciado hoje pela organização das Festas de Peniche, no distrito de Leiria.

Com um orçamento entre os 300 e os 350 mil euros, os festejos continuam com os concertos de Amor Electro, a 05 de agosto, e de Diogo Piçarra a 06, feriado municipal em Peniche, dia em que atua também o dj Overule.