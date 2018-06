Actualidade

As Festas de Coimbra e da Rainha Santa deste ano contarão com atuações de Rodrigo Leão, The Flying Cages, Virgem Suta, D.A.M.A, Gisela João, The Gift e orquestras Clássica do Centro e de Sopros de Coimbra, foi hoje anunciado.

À semelhança das edições anteriores, as Festas da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isabel, que decorrem entre 30 de junho e 08 de julho, voltarão a ocupar diferentes espaços do centro da cidade, como o Jardim da Sereia e o Parque Verde do Mondego, as praças do Comércio (também conhecida por Praça Velha) e a 8 de Maio ou o Terreiro da Erva, a Rua da Sofia ou o Convento São Francisco, disse hoje o presidente da Câmara Municipal, Manuel Machado, durante uma conferência de apresentação do programa das Festas.

Além de alargar a quantidade de espaços de animação, no centro da cidade, a Câmara de Coimbra também vai aumentar as áreas de decoração e iluminação no centro e a algumas entradas da cidade, adiantou a vereadora responsável pelo pelouro da Cultura, Carina Gomes, que também participou na reunião com os jornalistas, tal como o vereador responsável pelo desporto, Carlos Cidade.