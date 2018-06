Actualidade

A direção dos Aeroportos da Madeira afirmou que o busto do internacional português nascido no Funchal, Cristiano Ronaldo, retirado e substituído por outra peça escultórica faz parte do seu património e está a ser equacionado o seu destino.

"O referido busto foi adquirido pela ANA - Aeroportos de Portugal, no âmbito do investimento feito em torno do referido evento [atribuição do nome do futebolista ao Aeroporto da Madeira], ficando a fazer parte do seu património", diz a direção da empresa num comunicado enviado à agência Lusa.

O documento refere que o busto colocado "aquando da atribuição da denominação "Cristiano Ronaldo" ao Aeroporto da Madeira, foi descerrado, junto à placa comemorativa", é da autoria do artista autodidata madeirense Emanuel Santos.