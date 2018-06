Incêndios

O relatório da Comissão Científica do Programa de Recuperação das Matas Litorais vai estar concluído em setembro, quase um ano depois dos incêndios que atingiram vários concelhos da região Centro, foi hoje anunciado.

"Até setembro, vamos apresentar um relatório conjunto com as conclusões que obtivemos para cada uma" das áreas de atuação da comissão, afirmou hoje à agência Lusa a presidente da comissão, Margarida Tomé, professora catedrática do Instituto Superior de Agronomia, à margem de uma reunião, na Marinha Grande, da comissão e do Observatório Local do Pinhal do Rei.

O acordo de cooperação para a criação da Comissão Científica do Programa de Recuperação das Matas Litorais foi assinado em 22 de janeiro, na Marinha Grande, com a presença do primeiro-ministro, António Costa.