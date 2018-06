Actualidade

Um despiste de um pesado de mercadorias, que carregava madeira, na A13 em Benavente, causou hoje outros acidentes, que obrigaram ao corte da estrada nos dois sentidos, disse Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

"Recebemos o alerta 22:56 para um despiste de um veículo pesado de mercadorias que carregava troncos de madeira, no caso, eucalipto, que ocorreu na A13, ao quilómetro 40, no sentido sul/norte", com dois feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do CDOS de Santarém.

Segundo a mesma fonte, os troncos ficaram espalhados na faixa de rodagem e alguns passaram para as faixas no sentido contrário da autoestrada.