Actualidade

O secretário-geral da Fretilin, segunda força no Parlamento timorense, garantiu hoje que o partido vai ser uma "oposição a sério", verificando com todo o detalhe toda a ação do Governo, que pode tomar posse esta semana.

"A Fretilin vai ser uma oposição a sério. Vai ser tudo passado a pente fino. Vai atuar com sentido de responsabilidade", disse Mari Alkatiri, em declarações aos jornalistas no Palácio Presidencial em Díli.

Alkatiri falava aos jornalistas depois de uma delegação da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) se reunir com o Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, que está novamente a ouvir os partidos com assento parlamentar, tendo em vista a formação do próximo Governo.