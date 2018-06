DGArtes

O grupo de trabalho consultivo criado pelo Ministério da Cultura para fazer uma reflexão sobre o modelo de apoio às artes, com vista à sua revisão, reúne-se hoje pela primeira vez.

Fonte oficial do Ministério da Cultura indicou à agência Lusa que a primeira reunião decorrerá hoje, e o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, estarão presentes no início dos trabalhos, tratando-se de um encontro fechado.

Miguel Lobo Antunes, ex-administrador da Culturgest e do Centro Cultural de Belém, Manuel da Costa Cabral, antigo responsável do serviço de Belas Artes da Gulbenkian e cofundador do Ar.co, a ex-deputada e ex-vereadora da Cultura do Porto Manuela de Melo, a professora de estudos culturais Isabel Capeloa Gil, e os especialistas em gestão e programação cultural Ana Marin e Luís Ferreira foram as personalidades convidadas a participar neste grupo de reflexão, que também integra vários representantes do setor.