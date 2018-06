Actualidade

A secretária da Segurança Interna norte-americana afirmou, na segunda-feira, não ter ainda ouvido uma gravação, na qual se ouvem, alegadamente, crianças imigrantes, em centros de detenção temporários, a chorarem pelos pais.

Kirstjen Nielsen afirmou não ter ouvido a gravação, mas sublinhou que todas as crianças que se encontram sob custódia do Governo dos Estados Unidos estão a ser tratadas com dignidade e humanidade.

Em relação às críticas da oposição, que acusou a Administração de Donald Trump de estar a usar cerca de duas mil crianças imigrantes separadas das famílias como "peões" para alcançar fins políticos, como por exemplo o financiamento do muro entre os Estados Unidos e o México, a secretária norte-americana negou categoricamente estas acusações.