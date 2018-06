Actualidade

A Venezuela notificou o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) de Haia que não vai participar no processo solicitado pela Guiana para resolver o conflito territorial bilateral dos últimos 52 anos sobre o território Esequibo.

A posição da Venezuela foi divulgada pela delegação venezuelana, liderada pela vice-Presidente, Delcy Rodríguez, e da qual fez parte o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, durante uma reunião convocada pelo presidente do TIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, para tratar do pedido apresentado pela Guiana.

"A representação da Venezuela (...) comunicou, através de uma carta assinada pelo Presidente Nicolás Maduro, a decisão soberana de não participar no procedimento pretendido pela Guiana, por carecer o TIJ, manifestamente, de jurisdição sobre uma ação proposta unilateralmente pelo vizinho país, que não conta com o consentimento da Venezuela", de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores venezuelano.