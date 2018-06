Actualidade

A Tailândia executou um condenado à morte, através de injeção letal, na primeira execução desde 2009, foi hoje anunciado.

Apesar de ser a primeira execução desde 2009, "a pena de morte continua em vigor, a lei ainda não foi alterada", disse Tawatchai Thaikaew, responsável do Ministério da Justiça.

De acordo com as autoridades tailandesas, Theerasak Longji, de 26 anos, foi condenado por homicídio e executado, através de injeção letal, na segunda-feira, por decisão do Supremo Tribunal.