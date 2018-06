Actualidade

Os administradores hospitalares consideram que o Relatório da Primavera, que será hoje divulgado, expressa o sentimento do setor quanto às restrições de tesouraria nos hospitais e à necessidade de gestores profissionais e que sejam avaliados.

De acordo com o relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS), os hospitais públicos estão endividados e "à beira de um ataque de nervos", mostrando que a crise económica continua no setor hospitalar.

Contactado pela Lusa, o presidente da Associação Nacional dos Administradores Hospitalares (ANAH), Alexandre Lourenço, defende que o grau de centralização das despesas atualmente existente, além das dificuldades provocadas pelas restrições de tesouraria, prejudica a inovação nos hospitais.