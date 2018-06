Actualidade

O Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) quer que o próximo plano estratégico seja mais objetivo e que impulsione todo o setor, que é "pequeno, frágil, muito martirizado, mas com uma dinâmica invejável".

O cenário foi traçado pelo presidente do conselho diretivo do ICA, Luís Chaby Vaz, em entrevista à agência Lusa, numa altura em que cumpre um ano no cargo, numa fase de transição em que o instituto avaliará o plano estratégico 2014-2018 e prepara o próximo, a iniciar em 2019.

"Do processo de formação de públicos até à conservação fílmica, encontramos fragilidades em tudo. Em toda a cadeia de valor encontramos muitos pontos de intervenção e pontos a melhorar. Daí que, o processo de revisão estratégica vá ser tão desafiante", afirmou Luís Chaby Vaz.