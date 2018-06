Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) "vai manter a paciência" para determinar o primeiro aumento das taxas de juro, dada a incerteza em torno do crescimento económico da zona euro, afirmou hoje o presidente da instituição, Mario Draghi.

"Vamos manter-nos pacientes na determinação do momento do primeiro aumento das taxas [de juro] e vamos adotar uma abordagem gradual para ajustar a política a partir daí", afirmou o presidente do BCE, Mario Draghi, no arraque do segundo dia do Fórum do BCE, que decorre até quarta-feira.

O encontro dos bancos centrais em Sintra ocorre poucos dias depois de o BCE ter anunciado que vai reduzir o programa de compra de ativos (principalmente dívida pública) para 15 mil milhões de euros mensais a partir de outubro, terminando as aquisições de dívida no fim do ano. Ao mesmo tempo, o BCE decidiu manter as taxas de juro diretoras nos níveis atuais, pelo menos até o verão de 2019.