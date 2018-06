Actualidade

Um projeto internacional para estudar doenças neuropsiquiátricas liderado pela Universidade de Coimbra (UC) recebeu um financiamento da Comissão Europeia superior a 3,8 milhões de euros, foi hoje anunciado.

O Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da UC "recebeu 3.885.000 euros da Comissão Europeia para coordenar o projeto internacional 'Syn2Psy', uma rede europeia de formação avançada no estudo dos processos celulares e moleculares em doenças neuropsiquiátricas", afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O 'Syn2Psy', aprovado no âmbito das Ações Marie Curie do programa comunitário de investigação e inovação Horizonte 2020, foi "o único projeto liderado por uma instituição portuguesa num concurso internacional com mais de 1.600 candidaturas" e no qual foi registada uma "taxa de sucesso de aprovação de apenas 7,4%", salienta a UC.