Um motorista português de 31 anos desapareceu na segunda-feira na área de serviço a norte de Bordéus estando o Governo português a acompanhar o caso junto das autoridades francesas, segundo fonte da secretaria de Estados das Comunidades.

"A família ainda não contactou o Consulado-Geral de Portugal em Bordéus. No entanto, os serviços do consulado já contactaram as autoridades policiais competentes francesas no sentido de poderem acompanhar os desenvolvimentos sobre o desaparecimento do cidadão português", indicou a mesma fonte.

O alerta para o desaparecimento de Tiago Coelho, natural de Vila Real, foi dado pela empresa para a qual trabalha numa mensagem publicada na rede social Facebook.