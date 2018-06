Actualidade

O parlamento macedónio ratificou hoje o acordo histórico concluído no domingo com a Grécia para designar o país como República da Macedónia do Norte.

Visando acabar com um dos mais antigos litígios entre países europeus, o acordo tem ainda numerosos obstáculos a ultrapassar antes de entrar em vigor.

Terá de ser objeto de um referendo, cujo data ainda não foi fixada, antes de uma revisão constitucional que deve ser validada pelo parlamento por uma maioria de dois terços.