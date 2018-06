Actualidade

O CDS-PP quer ouvir no parlamento o Observatório Português dos Sistemas de Saúde acerca das conclusões "altamente preocupantes" do seu relatório da Primavera, revelando uma "paralisação" na reforma dos cuidados de saúde primários e hospitalares.

O requerimento do CDS-PP para ouvir o Observatório deu hoje entrada na Assembleia da República, sendo que na quarta-feira os centristas confrontarão o ministro da Saúde com as conclusões do relatório na audição marcada na comissão de Saúde.

"No dia em que senhor ministro tem audição regimental na comissão não deixaremos de voltar a questioná-lo, voltar a questionar, porque temos perguntado inúmeras vezes, e a verdade é que as respostas iludem a realidade, apesar dos níveis de oratória brilhantes", disse à Lusa a deputada Isabel Galriça Neto.