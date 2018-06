Actualidade

A 10.ª edição do Festival Ao Largo, que acontece no largo fronteiro ao Teatro Nacional de S. Carlos, em Lisboa, projeta 15 espetáculos, da ópera ao bailado, passando pelo jazz, de 06 a 28 de julho, foi hoje divulgado.

A programação que prevê a participação do Coro Juvenil de Lisboa, da Orquestra Metropolitana de Lisboa, e do ensemble Solistas de Lisboa, entre outros, vai assinalar o 25.º aniversário da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e os 75 anos do Coro do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC).

Logo a abrir o Festival, no dia 06 de julho, e voltando ao largo no dia seguinte, o Coro do TNSC e o Coro Juvenil de Lisboa, sob a direção do maestro Domenico Longo, interpretam a cantata "Carmina Burana", de Carl Orff, sendo solistas a soprano Carla Caramujo, o tenor Carlos Cardoso - que em 2013 venceu o International Rotary Opera Contest, realizado no São Carlos - e o barítono Christian Luján.