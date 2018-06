Actualidade

A proprietária do terreno nas Portas de Ródão, no qual vão colocar as lamas no âmbito do processo de limpeza do rio Tejo, lamentou hoje a decisão do tribunal de indeferir a providência cautelar da associação Zero.

O Tribunal indeferiu uma providência cautelar apresentada pela associação ambientalista Zero contra a deposição, num terreno nas Portas de Ródão, de resíduos removidos do Tejo após o episódio de poluição verificado em janeiro.

"Tenho pena e gostava muito que isto tudo não estivesse a ser tudo pago pelo fundo ambiental. Remete-se, outra vez, a velha questão. As indústrias fazem as coisas, o Ministério [Ambiente] deixa poluir, são coisas que o cidadão não teve culpa nenhuma. As empresas nem sequer são multadas. Acho que isto está errado", afirmou Raquel Lopes à agência Lusa.