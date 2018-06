Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da Adene - Agência para a Energia, João Paulo Girbal, deixa a entidade criada para ajudar os consumidores a mudarem de comercializador de eletricidade e gás no final de junho, por motivos pessoais.

Questionado pela Lusa, João Paulo Girbal informou que abandona as funções de gestão na agência, com efeito a partir do final do mês de junho, adiantando que "a decisão tem como base razões pessoais e é tomada após a entrega e aprovação do plano estratégico para a Agência".

O antigo diretor-geral da Microsoft assumiu a liderança da ADENE, a convite do Governo, em janeiro de 2017, com a missão de implementar a solução técnica para assumir como Operador Logístico de Mudança de Comercializador (OLMC), isto é, a entidade que gere todos os processos de mudança de fornecedor de eletricidade e gás natural em Portugal, responsabilidade da EDP Distribuição e da REN.