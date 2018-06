Incêndios

Trinta e duas câmaras de videovigilância para prevenir e detetar incêndios vão entrar em funcionamento no próximo verão nas regiões do Médio Tejo, Beira Baixa, Lezíria do Tejo e Região de Leiria, revelou hoje o Ministério da Administração Interna.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o Ministério da Administração Interna (MAI) adianta que estes projetos de videovigilância florestal são instalados pelas respetivas comunidades intermunicipais e são financiados pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR).

No total, estas 32 câmaras de videovigilância para a prevenção de fogos tem o apoio de cerca de 1,8 milhões de euros do POSEUR.