Actualidade

O homem acusado de matar com seis tiros o responsável da Associação dos Carreiros do Monte, na Madeira, foi hoje condenado à pena de 20 anos de prisão pelos crimes de homicídio agravado e detenção de arma proibida.

"O tribunal deu como provados a generalidade dos factos da acusação", declarou a presidente do coletivo, Teresa Miranda, no decorrer da leitura resumida do acórdão.

O arguido, de 53 anos, foi condenado pelo Tribunal da Instância Central da Madeira, no Funchal, pelos crimes cometidos em 11 de janeiro de 2017, pelas 17:00, na freguesia do Monte, no Funchal.