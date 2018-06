Actualidade

O presidente do PSD anunciou hoje que já pediu ao Conselho Estratégico Nacional (CEN) que elabore um documento com propostas sobre o interior, tal como fez para a natalidade, para ser integrado no programa eleitoral do partido para 2019.

No encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que decorreram na Guarda, sob o tema "Afirmação e Valorização do Interior", Rui Rio explicou que este documento a elaborar pelo CEN - um órgão criado por esta direção - terá como base as conclusões do Movimento pelo Interior, liderado pelo dirigente do PSD Álvaro Amaro, e que será para levar à prática quer o partido ganhe ou não as próximas eleições.

"Não adianta propor uma, duas ou três medidas. Ou temos um conjunto de medidas e são para perdurar no tempo, ou não servem para nada (...). Mandar um fogacho para o ar, como é normal na política portuguesa, não serve para nada, é só para conseguir uma manchete de jornal", disse, considerando que essas medidas serão úteis mesmo sem o PSD no poder.