Actualidade

Lino Santos, coordenador da área de Computação Avançada e Segurança na Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), vai ser o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) a partir de julho, informou hoje o Governo.

Licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho e mestre em Direito e Segurança, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, vai substituir à frente do CNCS Pedro Veiga, que se demitiu do cargo em maio.

A nomeação foi anunciada hoje, em comunicado, pelo Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa.