A Câmara da Figueira da Foz aprovou, na segunda-feira, a suspensão da aplicação do Plano de Saneamento Financeiro (PSF) por não se encontrar já acima do limite de endividamento, foi hoje anunciado.

Citado em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente do município, João Ataíde, lembra que a Câmara "está muito aquém do limite de 50 milhões de euros (ME) de dívidas, situando-se atualmente nos 17 ME, quando, ainda em 2016, era de 32 ME e, em 2009, consideradas as dívidas do setor empresarial local, ascendia aos 87 ME".

"Com esta suspensão, não se extingue, naturalmente, a dívida e, em termos de normas de procedimento interno, continuaremos com uma rigorosa gestão financeira, cumprindo os pagamentos conforme o previsto, a menos que algum investimento justifique diluir a dívida", afirmou, citado naquela informação.