Actualidade

Cerca de 375 milhões de euros vão financiar, durante os próximos três anos, 1.618 projetos de investigação em todos as áreas científicas, informou hoje a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que concluiu a comunicação de resultados.

A comunicação final dos resultados é conhecida mais de um ano depois do lançamento do concurso, cujo prazo de candidaturas decorreu entre 24 de fevereiro e 30 de maio de 2017.

A ausência há dois anos e meio de concursos para projetos de investigação em todas as áreas científicas e a "imprevisibilidade de financiamento" foram criticadas num manifesto a circular na internet com mais de cinco mil subscritores, incluindo o ministro da Ciência, Manuel Heitor, que assinou na qualidade de investigador do Instituto Superior Técnico.