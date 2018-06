Mundial2018

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, considerou hoje que a equipa das 'quinas' só vencerá quarta-feira Marrocos, na segunda jornada do Grupo B do Mundial2018, se estiver ao seu "melhor nível".

"Basta jogar ao seu melhor nível, como fez no campeonato da Europa a todos os níveis do jogo. Se fizermos isso, com mais ou menos dificuldades, acredito que vamos ganhar", vincou, na antevisão ao desafio marcado para Moscovo.

Depois da estreia com um empate a três com a Espanha, o técnico negou qualquer excesso de confiança, recordando que "o que trouxe Portugal até aqui, que levou a ser campeão da Europa, foi o enorme respeito por todos os adversários".