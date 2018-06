Mundial2018

O selecionador português, Fernando Santos, manifestou hoje o desejo de que quarta-feira, frente a Marrocos, no Mundial2018, Cristiano Ronaldo esteja ao seu "nível habitual", contudo recordou que o futebol é, sobretudo, um jogo coletivo.

"Está incluído num grupo com mais 22 jogadores. A seleção portuguesa é campeã da Europa, com Ronaldo obviamente. É o nosso capitão, mas nunca vi um jogador sozinho ganhar o que quer que fosse", vincou.

Fernando Santos continua a admitir que já não sabe mais o que dizer do "melhor do Mundo", de quem espera sempre as coisas mais surpreendentes.