Actualidade

Quase todas as regiões do país apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Todas as regiões do país apresentam um risco muito elevado, com exceção do distrito de Faro e das ilhas de São Miguel e Terceira, nos Açores, que estão com níveis elevados.

A ilha do Porto Santo (arquipélago da Madeira) tem um risco moderado de exposição à radiação UV.