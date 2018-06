Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) estava pelas 08:40 de hoje a subir 0,39% para 5.565,85 pontos, depois de ter encerrado na terça-feira em terreno negativo.

Um problema técnico impediu a divulgação dos valores de abertura do PSI 20, apesar de não ter influenciado as negociações na bolsa de Lisboa, de acordo com fonte da Euronext Lisboa.

Na terça-feira, O PSI20 encerrou a descer 0,45% para 5.544,50 pontos, penalizado pelo recuo de 2,26% da Jerónimo Martins, que liderou as descidas.