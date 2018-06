Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu que o braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, deve ser desarmado antes das eleições municipais de outubro, para que o escrutínio não decorra de forma condicionada.

"Fechamos o pacote de descentralização e temos que fazer o mesmo com os assuntos militares, porque estes dois processos andam juntos e não podem ser separados", afirmou Filipe Nyusi, falando na terça-feira num encontro com jovens do distrito de Namarói, província da Zambézia, centro do país.

O chefe de Estado moçambicano assinalou ser urgente a conclusão das negociações com a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) para a paz no país.