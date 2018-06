Actualidade

As crianças norte-coreanas sofrem hoje menos de atrasos de crescimento por causa da subnutrição crónica do que há anos atrás, mas as de cinco anos continuam a ser afetadas, anunciou hoje a Unicef.

Estes dados resultam de uma pesquisa realizada pelo departamento central de estatísticas do governo norte-coreano, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em 8.500 casas em 2017.

De acordo com esta pesquisa, a taxa de nanismo nacional na Coreia do Norte tem diminuído nos últimos anos, passando de 32,4% (2009) para 28% (2012) e, no ano passado, para 19%.